Uccise la moglie per vecchio tradimento | condannato a 24 anni

La Corte d’Assise di Cagliari ha condannato a 24 anni per omicidio volontario Giovanni Perria, il pensionato di 78 anni di Narbolia (Oristano) accusato di aver ucciso la moglie di origine tedesca, ...

