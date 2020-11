On The Rocks, Bill Murray e poco altro nella commedia di Sofia Coppola su Apple TV+ (Di lunedì 2 novembre 2020) A un certo punto di On The Rocks, Laura (Rashida Jones) dice al padre Felix (Bill Murray): “Dev’essere davvero bello essere te”. E lui, di rimando: “Non vorrei essere nessun altro”. In un altro momento, per capire la pasta di cui è fatto il personaggio e la sua capacità di sembrare sempre tremendamente a suo agio in qualunque situazione, vengono inquadrate alcune foto che lo ritraggono insieme ad Andy Warhol o mentre gioca a golf nello Studio Ovale insieme al presidente Obama. Ovviamente non sono fotomontaggi, ma foto autentiche di Bill Murray. In questi istanti il nuovo film di Sofia Coppola, prodotto dalla A24 e uscito direttamente in streaming da pochi giorni su Apple ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) A un certo punto di On The, Laura (Rashida Jones) dice al padre Felix (): “Dev’essere davvero bello essere te”. E lui, di rimando: “Non vorrei essere nessun”. In unmomento, per capire la pasta di cui è fatto il personaggio e la sua capacità di sembrare sempre tremendamente a suo agio in qualunque situazione, vengono inquadrate alcune foto che lo ritraggono insieme ad Andy Warhol o mentre gioca a golf nello Studio Ovale insieme al presidente Obama. Ovviamente non sono fotomontaggi, ma foto autentiche di. In questi istanti il nuovo film di, prodotto dalla A24 e uscito direttamente in streaming da pochi giorni su...

