Non c'è l'intesa sulle chiusure locali Si va verso il coprifuoco anticipato (Di lunedì 2 novembre 2020) Il braccio di ferro di con i presidenti di regione continua e alimenta la confusione nel governo dove si intrecciano linee e proposte l'una contro l'altra armata. Un frullatore di idee e richieste ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il braccio di ferro di con i presidenti di regione continua e alimenta la confusione nel governo dove si intrecciano linee e proposte l'una contro l'altra armata. Un frullatore di idee e richieste ...

pisto_gol : Oggi in tv sono tutti sconcertati per la gestione del #var : in effetti, se un arbitro che ha una visuale perfetta,… - GiovanniToti : Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25… - Giorgiolaporta : Chi di voi non va in #chiesa a cercare un po' di intimità accompagnato casualmente da fotografi professionisti con… - attraversome : E se non mi aiuterà nessuno lo farò da sola - b_salxatores : RT @stefyteseama: a febbraio non ci arrivano mentalmente a posto #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Lockdown, il dpcm: coprifuoco alle 18, 20 o 21. Fontana: non chiudo Milano. Tensione Conte-Regioni Il Messaggero La Cina ha deciso di fare a meno della tecnologia straniera

AGI - La Cina attribuisce grande importanza all'innovazione scientifica e tecnologica, che sarà "la prima forza trainante dello sviluppo" del Paese. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, ...

Marco Mazzocchi torna in tv: ma quale RaiSport, la domenica a Quelli che il Calcio

Che fine ha fatto Marco Mazzocchi? Cominciavamo a pensare che da Seul non fosse mai tornato. O che forse, sconfitto a un passo dalla finale di Pechino Express assieme all’amico Max Giusti, girovagasse ...

AGI - La Cina attribuisce grande importanza all'innovazione scientifica e tecnologica, che sarà "la prima forza trainante dello sviluppo" del Paese. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, ...Che fine ha fatto Marco Mazzocchi? Cominciavamo a pensare che da Seul non fosse mai tornato. O che forse, sconfitto a un passo dalla finale di Pechino Express assieme all’amico Max Giusti, girovagasse ...