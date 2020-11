“Mo’ Salvini dice di essere minacciato?” | lo sfottò di Gigi Proietti al “Capitano”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) “L’arte italiana perde oggi uno dei più grandi, un attore straordinario, un poliedrico gigante di bravura e simpatia. Se ne va nel giorno in cui era nato 80 anni fa, nella sua Roma, un ultimo colpo di teatro. Ci mancherà il suo sorriso.‬ ‪Addio, una preghiera e un abbraccio commosso ai suoi cari”: Matteopubblica un post sulla morte di. Non è una novità anche perché, purtroppo, è il tema di questa mattina. Il leader della Lega però avrebbe potuto ricordare anche come l’attore aveva liquidato con una battuta ricca di sarcasmo le affermazioni del “Capitano” che quando è stata data la scorta a Liliana Segre oggetto di minacce sui social network aveva replicato che anche lui ne era ...