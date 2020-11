Lipsia-PSG, formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Lipsia-PSG è una delle gare più attese del Girone H. Si giocherà alla Red Bull Arena mercoledì 4 novembre alle ore 21:00. Presentazione gara: come arrivano le due squadre? Il tonfo clamoroso contro il Manchester United ha ridimensionato parecchio l’ambiente Lipsia. La squadra di Nagelsmann ha deluso parecchio in Inghilterra, subendo cinque reti senza mai creare problemi all’avversario. Contro il PSG urge un riscatto, un risultato positivo in grado di rilanciare i tedeschi nel proprio girone. In campionato, i Tori hanno perso per 1-0 contro il Gladbach, la classifica dice terzo posto ma Leverkusen e Borussia sono alle spalle. Francesi invece che provengono dall’ennesima vittoria in Ligue 1. La trasferta vincente di Nantes li ha confermati in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020)-PSG è una delle gare più attese del Girone H. Si giocherà alla Red Bull Arena mercoledì 4 novembre alle ore 21:00. Presentazione gara: come arrivano le due squadre? Il tonfo clamoroso contro il Manchester United ha ridimensionato parecchio l’ambiente. La squadra di Nagelsmann ha deluso parecchio in Inghilterra, subendo cinque reti senza mai creare problemi all’avversario. Contro il PSG urge un riscatto, un risultato positivo in grado di rilanciare i tedeschi nel proprio girone. In campionato, i Tori hanno perso per 1-0 contro il Gladbach, la classifica dice terzo posto ma Leverkusen e Borussia sono alle spalle. Francesi invece che provengono dall’ennesima vittoria in Ligue 1. La trasferta vincente di Nantes li ha confermati in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul ...

OdeonZ__ : Lipsia-Psg, remake della semifinale di Lisbona: in palio tre punti pesanti - sportli26181512 : Lipsia-Psg, remake della semifinale di Lisbona: in palio tre punti pesanti: Lipsia-Psg, remake della semifinale di… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Lipsia-#Psg - sportnotizie24 : #Lipsia-#Psg, le probabili formazioni: scontro diretto per il passaggio del turno - PSG24hours : RT @sportface2016: #PSG Allarmano le condizioni di #Neymar: brasiliano in dubbio per il Lipsia, ma si teme infortunio più grave https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia PSG Lipsia-Psg, remake della semifinale di Lisbona: in palio tre punti pesanti La Gazzetta dello Sport Lipsia-PSG, formazioni e dove vederla in tv

Champions League, Gruppo H: Lipsia-PSG andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia (Germania) mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 ...

Zenit-Lazio e Ferencvaros-Juventus

Zenit-Lazio ore 18:55 Istanbul Basaksehir -Manchester United Siviglia-Krasnodar ore 21 Club Brugge-Borussia Dortmund Chelsea-Rennes Barcellona-Dynamo Kiev Ferencvaros-Juventus Lipsia-PSG ...

Champions League, Gruppo H: Lipsia-PSG andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia (Germania) mercoledì 4 novembre alle ore 21:00 ...Zenit-Lazio ore 18:55 Istanbul Basaksehir -Manchester United Siviglia-Krasnodar ore 21 Club Brugge-Borussia Dortmund Chelsea-Rennes Barcellona-Dynamo Kiev Ferencvaros-Juventus Lipsia-PSG ...