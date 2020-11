Isolare gli anziani può ridurre la mortalità Covid. Lo studio (Di lunedì 2 novembre 2020) Isolare gli anziani potrebbe essere una nuova strategia per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus. Diversi sistemi sono stati tentati in Europa, ma il problema sussiste. Anzi cresce. Ultimamente si è quindi affacciata l'ipotesi di mettere al riparo le fasce più anziane della popolazione, fra le quali si registra il maggior numero di complicanze da Covid e di decessi. Viene anche definito lockdown selettivo, una misura controversa perché si indirizzerebbe ad alcune fasce e gruppi d'età. L'Ispi – Istituto per gli studi di Politica internazionale – ha affrontato la questione con un'analisi ricca di dati statistici: «Il numero di giorni in cui possiamo permetterci di restare tutti a casa, bloccando le attività economiche non essenziali, è sempre più piccolo e ogni ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 novembre 2020)glipotrebbe essere una nuova strategia per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus. Diversi sistemi sono stati tentati in Europa, ma il problema sussiste. Anzi cresce. Ultimamente si è quindi affacciata l'ipotesi di mettere al riparo le fasce più anziane della popolazione, fra le quali si registra il maggior numero di complicanze dae di decessi. Viene anche definito lockdown selettivo, una misura controversa perché si indirizzerebbe ad alcune fasce e gruppi d'età. L'Ispi – Istituto per gli studi di Politica internazionale – ha affrontato la questione con un'analisi ricca di dati statistici: «Il numero di giorni in cui possiamo permetterci di restare tutti a casa, bloccando le attività economiche non essenziali, è sempre più piccolo e ogni ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Sala: “Lockdown a Milano? No, sarebbe sbagliato. Meglio isolare gli anziani” - Corriere : Bergamo, il primario: «Isolare gli over 65, chi festeggia i 72 anni al ristorante rischia di celebrare un funerale» - fattoquotidiano : Lorini, primario Rianimazione di Bergamo: “Su 36mila morti 33mila erano anziani. Bisogna isolare gli over 65” - giuseppelacara : RT @Swanito75: Perché isolare gli anziani quando potremmo isolare gli scemi? - RicardoErnst : RT @emmevilla: Terzo: pressione sul sistema sanitario. Sì, isolare gli ultrasessantenni non è una panacea. Ma riduce di circa il 70% la do… -