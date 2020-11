Inter | Lukaku non parte con la squadra | salterà il match contro il Real Madrid

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Romelunon sarà a disposizione di Antonio Conte, in vista deltra, valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. Il tecnico pugliese dovrà fare a meno del proprio faro offensivo, infortunatosi recentemente e assente alla rifinitura della vigilia: l’attaccante belga non partirà in direzione, per uno degli scontri più importanti della stagione. Conte potrebbe optare per Ivan Perisic al suo posto, come accaduto nell’ultima uscitail Parma, o pensare di preferire un Alexis Sanchez al rientro, o ancora lanciare Andrea Pinamonti dal 1′.