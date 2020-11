Infortunio Belotti, comunicato del Torino e possibili tempi di recupero (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Infortunio di Belotti sta tenendo col fiato sospeso il Torino. L’attaccante granata è uscito dal campo dolorante nella partita con la Lazio. Ha provato a resistere, poi si è accasciato al suolo per chiedere la sostituzione arrivata poco dopo. Nella giornata di oggi il Torino ha emesso un comunicato per aggiornare sulle condizioni del Gallo: “Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per Belotti. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro“. Quante partite salterà Belotti e quali sono i tempi di recupero per il suo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 novembre 2020) L’dista tenendo col fiato sospeso il. L’attaccante granata è uscito dal campo dolorante nella partita con la Lazio. Ha provato a resistere, poi si è accasciato al suolo per chiedere la sostituzione arrivata poco dopo. Nella giornata di oggi ilha emesso unper aggiornare sulle condizioni del Gallo: “Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro“. Quante partite salteràe quali sono idiper il suo ...

zazoomblog : Infortunio Belotti non arrivano buone notizie in casa Torino - #Infortunio #Belotti #arrivano #buone - CalcioWeb : Infortunio #Belotti, non arrivano buone notizie in casa @TorinoFC_1906 - - AleRBW : RT @gianluca_sarto: #Torino, infortunio #Belotti: trauma contusivo al ginocchio destro, a rischio per #GenoaTorino ma ci sono speranze - LasalaGualtiero : RT @gianluca_sarto: #Torino, infortunio #Belotti: trauma contusivo al ginocchio destro, a rischio per #GenoaTorino ma ci sono speranze - diegofornero : RT @gianluca_sarto: #Torino, infortunio #Belotti: trauma contusivo al ginocchio destro, a rischio per #GenoaTorino ma ci sono speranze -