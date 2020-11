Ferencvaros Juventus, ufficiale: svelato l’arbitro del match di Champions (Di lunedì 2 novembre 2020) Ferencvaros Juventus – La Juventus, dopo essere tornata alla vittoria in Serie A, si rituffa subito nel cammino europeo. Da partite come Ferencvaros Juventus passano punti importanti per la qualificazione al turno successivo. Per questo mercoledì i bianconeri contro gli ungheresi devono assolutamente portare a casa i 3 punti, mettendo pressione al Barcellona. Pirlo ritrova Ronaldo che porta subito gol e vittoria, come ha dimostrato ieri cambiando la gara. Intanto la UEFA ha reso noto il nome di tutta la terna arbitrale (VAR compreso) per il match di Champions League. Ferencvaros Juventus, ecco chi arbitrerà il match Dopo la sconfitta contro il Barcellona, la Juve torna in campo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 novembre 2020)– La, dopo essere tornata alla vittoria in Serie A, si rituffa subito nel cammino europeo. Da partite comepassano punti importanti per la qualificazione al turno successivo. Per questo mercoledì i bianconeri contro gli ungheresi devono assolutamente portare a casa i 3 punti, mettendo pressione al Barcellona. Pirlo ritrova Ronaldo che porta subito gol e vittoria, come ha dimostrato ieri cambiando la gara. Intanto la UEFA ha reso noto il nome di tutta la terna arbitrale (VAR compreso) per ildiLeague., ecco chi arbitrerà ilDopo la sconfitta contro il Barcellona, la Juve torna in campo ...

sportface2016 : Gli arbitri di #ZenitLazio e #FerencvarosJuventus - sowmyasofia : Ferencvaros- Juventus: formazioni e in tv - zazoomblog : Ferencvaros- Juventus: formazioni e in tv - #Ferencvaros- #Juventus: #formazioni - periodicodaily : Ferencvaros- Juventus: formazioni e in tv - JManiaSite : Inizia la marcia di avvicinamento a #FerencvarosJuve: Pirlo spera di riavere #Chiellini vista la squailfica di… -