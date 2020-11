Coronavirus, lunedì 2 novembre: sono 1.859 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Su quasi 20mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 1.859 casi positivi, 23 decessi e 159 guariti. Scende il rapporto tra positivi e i tamponi, pari al 9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “dopo una settimana scendiamo sotto i 2mila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. E’ ancora presto per capire la stabilita’ della curva”. A Roma i casi sono 963. Nella Asl Roma 1 sono 426 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi di 61 e 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 472 i casi e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Su quasi 20mila tamponi, oggi nelsi registrano 1.859positivi, 23 decessi e 159 guariti. Scende il rapporto tra positivi e i tamponi, pari al 9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “dopo una settimana scendiamo sotto i 2milaa livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. E’ ancora presto per capire la stabilita’ della curva”. A Roma i963. Nella Asl Roma 1426 e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi di 61 e 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 2472 ie ...

sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con nuova stretta. Possibili lockdown a #Milano, #Napoli e #Genova @sole24ore… - TgrVeneto : #Coronavirusitalia #Veneto #2novembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #ioseguoTgr - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 2 novembre - fseviareggio : RT @iltirreno: Coronavirus in Toscana: il bollettino della Regione (lunedì 2 novembre) -

