Coronavirus: Conte, 'strategia da modulare in base a criticità su territori' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Alla luce dell'ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in una ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità delle Regioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. Rispetto alla prima ondata, "oggi disponiamo di un sistema molto articolato che ci impone di intervenire in modo più mirato", ovvero di "ristringere o allargare" le misure in base alla "soglia di criticità, non ci dobbiamo meravigliare del fatto che ci siano restrizione e allargamenti". "Se oggi riproponessimo in sistema restrittivo e indifferenziato su tutto il territorio nazionale" andremmo incontro ad un "doppio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Alla luce dell'ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in una ottica di prudenza per mitigare il contagio con unache va modulata sulle differenti; delle Regioni". Lo ha detto il premier Giuseppein Aula alla Camera. Rispetto alla prima ondata, "oggi disponiamo di un sistema molto articolato che ci impone di intervenire in modo più mirato", ovvero di "ristringere o allargare" le misure inalla "soglia di;, non ci dobbiamo meravigliare del fatto che ci siano restrizione e allargamenti". "Se oggi riproponessimo in sistema restrittivo e indifferenziato su tutto ilo nazionale" andremmo incontro ad un "doppio ...

NicolaPorro : Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #coronavirus - NicolaPorro : Conte il simbolo di un paese che vive e ti racconta le procedure e non si occupa dei risultati. Che si danno x scontati. #coronavirus - LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - diegobarberio : RT @ilpost: Cosa ha detto Conte in parlamento - RepubblicaTv : Coronavirus, Conte alla Camera: 'Evoluzione epidemia risulta molto preoccupante': 'Il quadro epidemiologico è in vi… -