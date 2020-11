Coldiretti: Nuovo disciplinare per i Docg irpini, riconoscimento alla qualità dei nostri vini (Di lunedì 2 novembre 2020) “L’irpinia consolida la sua vocazione di territorio vocato ai grandi vini grazie al primo via libera alle richieste di modifica del disciplinare delle Docg”. Lo ha affermato Francesco Acampora, presidente di Coldiretti Avellino, all’accoglimento da parte del Ministero dell’Agricoltura, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delle proposte fortemente caldeggiate da Coldiretti anche sul piano nazionale e sostenute dal Consorzio di Tutela vini d’irpinia e dalla Regione Campania. Per il Taurasi Docg, come si legge in una nota, è stato chiesto di eliminare l’aggettivo “rosso” anche per il Riserva e l’inserimento della menzione “vigna”. Per il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) “L’a consolida la sua vocazione di territorio vocato ai grandigrazie al primo via libera alle richieste di modifica deldelle”. Lo ha affermato Francesco Acampora, presidente diAvellino, all’accoglimento da parte del Ministero dell’Agricoltura, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delle proposte fortemente caldeggiate daanche sul piano nazionale e sostenute dal Consorzio di Tutelad’a e dRegione Campania. Per il Taurasi, come si legge in una nota, è stato chiesto di eliminare l’aggettivo “rosso” anche per il Riserva e l’inserimento della menzione “vigna”. Per il ...

