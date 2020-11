Bayern Monaco, Sule positivo al Coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Bayern Monaco ha informato che il difensore Niklas Sule è risultato positivo al Coronavirus: sta bene ed è in isolamento Il Bayern Monaco ha informato sul proprio sito ufficiale che il difensore Niklas Sule è risultato positivo al Coronavirus. Il calciatore è stato messo subito in isolamento a casa e sta bene. Sule salterà sicuramente la sfida di Champions League contro il Salisburgo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilha informato che il difensore Niklasè risultatoal: sta bene ed è in isolamento Ilha informato sul proprio sito ufficiale che il difensore Niklasè risultatoal. Il calciatore è stato messo subito in isolamento a casa e sta bene.salterà sicuramente la sfida di Champions League contro il Salisburgo. Leggi su Calcionews24.com

