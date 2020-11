Vuelta a España 2020: l’Italia si aggrappa a Mattia Cattaneo per un piazzamento nella top20 (Di domenica 1 novembre 2020) La Vuelta a España 2020 è stata sin qui decisamente povera di emozioni per i colori azzurri. Nonostante i soli 5 corridori italiani al via, ci si sarebbe potuti aspettare qualcosa in più ma, chi per un motivo chi per un altro, nessuno è riuscito a mettersi in luce. I due velocisti partiti da Irun, Jakub Mareczko e Matteo Moschetti, hanno lasciato la corsa in terra iberica. Il ciclista della Trek Segafredo è arrivato fuori tempo massimo sul traguardo di Villanueva de Valdegovia mentre il portacolori della CCC si è ritirato nel corso della tappa con arrivo all’Alto de la Farrapona. L’ex campione italiano Davide Formolo sarebbe dovuto essere l’azzurro con le migliori possibilità di fare classifica. Il ciclista della della UAE Team Emirates attualmente occupa il 30° ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Laa Españaè stata sin qui decisamente povera di emozioni per i colori azzurri. Nonostante i soli 5 corridori italiani al via, ci si sarebbe potuti aspettare qualcosa in più ma, chi per un motivo chi per un altro, nessuno è riuscito a mettersi in luce. I due velocisti partiti da Irun, Jakub Mareczko e Matteo Moschetti, hanno lasciato la corsa in terra iberica. Il ciclista della Trek Segafredo è arrivato fuori tempo massimo sul traguardo di Villanueva de Valdegovia mentre il portacolori della CCC si è ritirato nel corso della tappa con arrivo all’Alto de la Farrapona. L’ex campione italiano Davide Formolo sarebbe dovuto essere l’azzurro con le migliori possibilità di fare classifica. Il ciclista della della UAE Team Emirates attualmente occupa il 30° ...

