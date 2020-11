Villani (Cts) in soccorso di Azzolina: «La scuola deve essere l’ultima a chiudere in caso di lockdown» (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre si cercano nuove strade – di chiusura – con un nuovo Dpcm, il punto è come, dove e quanto – per affrontare la spaventosa curva di contagi da Coronavirus nel Paese, come già accaduto (anzi, ancor più di allora), uno dei temi che più dividono non solo la politica, ma lo stesso Comitato Tecnico Scientifico, è quello della scuola. E se al governo l’unica ancora ferma a difenderne l’apertura a tutti i costi sembra essere rimasta la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dal Cts si leva oggi la voce di Alberto Villani. 62 anni, presidente della Società Italiana di pediatria, è uno dei componenti del Cts. «Solo se si decidesse di chiudere tutto la scuola dovrebbe essere ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre si cercano nuove strade – di chiusura – con un nuovo Dpcm, il punto è come, dove e quanto – per affrontare la spaventosa curva di contagi da Coronavirus nel Paese, come già accaduto (anzi, ancor più di allora), uno dei temi che più dividono non solo la politica, ma lo stesso Comitato Tecnico Scientifico, è quello della. E se al governo l’unica ancora ferma a difenderne l’apertura a tutti i costi sembrarimasta la ministra dell’Istruzione Lucia, dal Cts si leva oggi la voce di Alberto. 62 anni, presidente della Società Italiana di pediatria, è uno dei componenti del Cts. «Solo se si decidesse ditutto ladovrebbe...

Corriere : «La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente este… - mau_ce : RT @stormi1904: Villani (Cts): «Un errore privare i ragazzi di un luogo controllato come la scuola »@MilaSpicola @DeAngelis_tw @diarioroman… - FrancyP_ : RT @Corriere: «La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente esterno. E’ il… - Clachica2La : RT @Corriere: «La scuola non è fonte di casi positivi e focolai. I contagi non si sono sviluppati in classe ma nell’ambiente esterno. E’ il… - MarcoCantamessa : RT @stormi1904: Villani (Cts): «Un errore privare i ragazzi di un luogo controllato come la scuola »@MilaSpicola @DeAngelis_tw @diarioroman… -