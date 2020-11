Udinese-Milan- 1-2: Kessie e Ibrahimovic fanno vincere i rossoneri (Di domenica 1 novembre 2020) Oggi 1 Novembre 2020 nello Stadio Dacia Arena si è disputata la partita Udinese-Milan- di Serie A. I rossoneri sono partiti subito forte, hanno attaccato gli spazi e hanno aggredito l’avversario,senza lasciargli scampo. Infatti nel 18 munto arriva già il primo gol del Milan. Nel Secondo tempo invece è l’Udinese che parte alla grande e trova il gol del pareggio. Allo scadere del secondo tempo è Zlatan Ibrahimovic che firma la vittoria del Milan e chiude i conti definitivamente. Udinese-Milan: quali sono state le formazioni ufficiali? Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; de Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 novembre 2020) Oggi 1 Novembre 2020 nello Stadio Dacia Arena si è disputata la partita- di Serie A. Isono partiti subito forte, hanno attaccato gli spazi e hanno aggredito l’avversario,senza lasciargli scampo. Infatti nel 18 munto arriva già il primo gol del. Nel Secondo tempo invece è l’che parte alla grande e trova il gol del pareggio. Allo scadere del secondo tempo è Zlatanche firma la vittoria dele chiude i conti definitivamente.: quali sono state le formazioni ufficiali?(4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; de Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, ...

