Spaghetti alla “piccola bugia” | primo piatto al sapore di mare fresco

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 1 novembre 2020) Il nome deriva da “piccola bugia” o dpentola dove venivano cotti gli scampi.. chissà. In ogni caso gliBuzara ( o Busara come la chiamano i più, ma ilè il nome originale) hanno una lunga tradizione e nella loro semplicità di realizzazione sono uno dei piatti di pesce più appetitosi e nello stesso tempo raffinati che si possano gustare. Ecco la ricetta per 4 persone.Ingredienti400 g150 g gamberi o scampi pelati30 g cipolla tritata50 g Polpabella Star Polposi CubettiPolpabella Star Polposi Cubetti40 ml vino bianco100 ml brodo di pesceprezzemolo tritato1 peperoncinoPreparazione Aprire gli scampi tagliandone l’interno per la lunghezza con un paio di forbici, lasciandoli comunque interi. Tagliare la cipolla molto ...