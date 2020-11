Scuola, De Luca cita studio scozzese ma il M5S lo attacca: In tutta Europa sono aperte (Di domenica 1 novembre 2020) Uno studio dell’Università di Edimburgo, pubblicato sulla rivista medico-scientifica ‘The Lancet’, che dimostra l’importanza delle misure di contenimento “non farmaceutiche” per arginare la diffusione del Covid-19. A postarlo, sulla sua pagina Facebook, è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che partendo dallo studio rivendica l’opportunità di bloccare la didattica in presenza. “In tutti e 131 i Paesi monitorati – scrive – le misure di contenimento del Covid-19 non farmaceutiche (distanziamento, chiusura dei luoghi pubblici) sono risultate fondamentali per ridurre i contagi. Non appena sono state allentate queste misure, i contagi sono ripresi a salire in maniera preoccupante quasi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 novembre 2020) Unodell’Università di Edimburgo, pubblicato sulla rivista medico-scientifica ‘The Lancet’, che dimostra l’importanza delle misure di contenimento “non farmaceutiche” per arginare la diffusione del Covid-19. A postarlo, sulla sua pagina Facebook, è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che partendo dallorivendica l’opportunità di bloccare la didattica in presenza. “In tutti e 131 i Paesi monitorati – scrive – le misure di contenimento del Covid-19 non farmaceutiche (distanziamento, chiusura dei luoghi pubblici)risultate fondamentali per ridurre i contagi. Non appenastate allentate queste misure, i contagiripresi a salire in maniera preoccupante quasi ...

ferrazza : Leggo di accorati appelli a non far parlare i virologi. Io partirei invece dai politici che, oltre a creare confusi… - TNannicini : Più scuole, meno cabaret. Le bambine (e i bambini) che vogliono andare a scuola non sono OGM ma il nostro futuro mi… - repubblica : De Luca: 'Piange perché vuole andare a scuola? Bimba cresciuta con latte al plutonio' - ThornXYZ : @GiovanniToti Toti, De Luca, Solinas & C devono aver fatto qualche scuola insieme. Altrimenti nn si spiega. - giusvo : Per la colazione dei bambini campani che vogliono andare a scuola...?? Scuole chiuse, De Luca critica una bambina c… -