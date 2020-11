Salerno: muore di Covid in ospedale, i parenti aggrediscono il medico (Di domenica 1 novembre 2020) Salerno, la paziente muore di Covid in ospedale, i parenti aggrediscono il medico Una donna di 85 anni è morta in ospedale dopo essere stata trasportata dall’ambulanza ed essere risultata positiva al Covid-19. I parenti della paziente hanno poi aggredito verbalmente lo staff sanitario dell’ospedale di San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La vicenda è accaduta ieri nel tardo pomeriggio. I familiari della donna, giunti al pronto soccorso dopo il decesso, hanno preteso di portare via la salma, ma il personale dell’ospedale ha dovuto dire di no (per via della positività della donna) e un medico ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020), la pazientediin, iilUna donna di 85 anni è morta indopo essere stata trasportata dall’ambulanza ed essere risultata positiva al-19. Idella paziente hanno poi aggredito verbalmente lo staff sanitario dell’di San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di. La vicenda è accaduta ieri nel tardo pomeriggio. I familiari della donna, giunti al pronto soccorso dopo il decesso, hanno preteso di portare via la salma, ma il personale dell’ha dovuto dire di no (per via della positività della donna) e un...

