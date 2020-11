Lucca Changes 2020, Elettra Lamborghini: "Così sono diventata un fumetto" (Di domenica 1 novembre 2020) La popstar sarà la protagonista di un libro per Beccogiallo e dice: "La mia vita è già un cartone animato" Leggi su it.mashable (Di domenica 1 novembre 2020) La popstar sarà la protagonista di un libro per Beccogiallo e dice: "La mia vita è già un cartone animato"

SimonaCroisette : RT @jan_novantuno: Il film di Diabolik, dice Marco Manetti a Lucca Changes, si apre con un inseguimento: 'E abbiamo usato la mappa di Clerv… - jan_novantuno : Il film di Diabolik, dice Marco Manetti a Lucca Changes, si apre con un inseguimento: 'E abbiamo usato la mappa di Clerville'. - goldenjoe75 : 50 fumetti per sentirsi (ancora di più) a Lucca Changes - MashableItalia : Lucca Changes 2020, Elettra Lamborghini: 'Così sono diventata un fumetto' (@ElettraLambo @LuccaCandG #luccachanges… - GiovannaDiTroia : Panini comics celebra gli 80 anni di #Flash a Lucca Changes -