Il Sassuolo ha dato lezione di calcio al Napoli (Di domenica 1 novembre 2020) Innanzitutto vanno fatti i complimenti a De Zerbi e al Sassuolo che hanno vinto a Napoli 2-0 senza rubare nulla. È stata una lezione di calcio, e lo scrive chi non ama questo tipo di calcio. Ma non ci hanno fatto mai vedere il pallone. Ci hanno mandati a vuoto per novanta minuti. Nonostante il divario abissale tra i due organici. E nonostante l’assenza dei tre calciatori del Sassuolo più importanti: Caputo, Berardi, Djuricic che sono gli autori di 11 gol su 16. Locatelli ha giganteggiato, ora ci è chiaro perché Pirlo lo volesse alla Juventus. Il Sassuolo fin qui aveva sempre subito gol: da Cagliari, Spezia, Crotone, Bologna e Torino. Al San Paolo, invece, nessuna rete subita. E in fondo solo una parata realmente decisiva di Consigli, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Innanzitutto vanno fatti i complimenti a De Zerbi e alche hanno vinto a2-0 senza rubare nulla. È stata unadi, e lo scrive chi non ama questo tipo di. Ma non ci hanno fatto mai vedere il pallone. Ci hanno mandati a vuoto per novanta minuti. Nonostante il divario abissale tra i due organici. E nonostante l’assenza dei tre calciatori delpiù importanti: Caputo, Berardi, Djuricic che sono gli autori di 11 gol su 16. Locatelli ha giganteggiato, ora ci è chiaro perché Pirlo lo volesse alla Juventus. Ilfin qui aveva sempre subito gol: da Cagliari, Spezia, Crotone, Bologna e Torino. Al San Paolo, invece, nessuna rete subita. E in fondo solo una parata realmente decisiva di Consigli, ...

fabr38juve : @StefaniaSosso Il sassuolo gli ha dato una lezione di calcio e di stile a questi pecorari - DVACMILAN : Perdo la schedina per il Napoli 1X+Multigol 2-6. Napoli da scudetto. Sassuolo con mezza squadra fuori. Osimhen che… - GinoSalone : RT @gamonapoli: Niente alibi, non voglio sentire parlare di arbitraggio, non ci sono giustificazioni tutti male in primis Gattuso e il nuov… - maxgallico : RT @napolista: Il Sassuolo ha dato lezione di calcio al Napoli Vanno fatti i complimenti a De Zerbi che era senza Berardi, Caputo, Djurici… - NapoliVertical : RT @ROI05841958: Malissimo, a tratti imbarazzanti, non ci sono scuse e non si salva nessuno. Il Sassuolo esce con i tre punti meritatamente… -