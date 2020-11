Finale Sonego-Rublev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzo Sonego se la vede con Andrey Rublev nella Finale dell’Atp 500 di Vienna 2020. Il torinese continua a stupire e dopo Djokovic ha sconfitto anche Daniel Evans. Adesso l’atto conclusivo con il russo. L’incontro andrà in scena oggi, domenica 1 novembre, alle ore 14.00 e in diretta televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che offre peraltro dei live streaming tramite il proprio sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con annessi aggiornamenti post-match. SEGUI L’INCONTRO IN diretta Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzose la vede con Andreynelladell’Atp 500 di. Il torinese continua a stupire e dopo Djokovic ha sconfitto anche Daniel Evans. Adesso l’atto conclusivo con il russo. L’incontro andrà in scena, domenica 1 novembre, alle ore 14.00 e intelevisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che offre peraltro dei livetramite il proprio sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con annessi aggiornamenti post-match. SEGUI L’INCONTRO IN

ItaliaTeam_it : FINALE A VIENNA! ?? Dopo Djokovic, Lorenzo #Sonego supera in due set anche Daniel Evans! RT per Lorenzoooooo!… - Coninews : ?? MA-GNI-FI-CO ?? Dopo aver sconfitto Djokovic, Lorenzo #Sonego batte anche il britannico Daniel Evans 6-3 6-4 e vo… - SuperTennisTv : ???????? Che partita Lorenzo!! ???? A Vienna #Sonego sconfigge Evans 6-3 6-4 e conquista la finale di un #ATP 500 per la… - M4r14P40l4 : RT @SuperTennisTv: ???? Rivediamo il match point della partita tra #Sonego e #Evans! Grande Lorenzo!! A domani per la finale! #tennis https:/… - muttinis : RT @ItaliaTeam_it: FINALE A VIENNA! ?? Dopo Djokovic, Lorenzo #Sonego supera in due set anche Daniel Evans! RT per Lorenzoooooo! #Italia… -