Emergenza Covid-19, presto i medici dovranno prendere decisioni dolorose “In Terapia Intensiva dare la precedenza a chi ha più possibilità di salvarsi” (Di domenica 1 novembre 2020) Sembra ormai che l’Italia stia giungendo a un punto di non ritorno. I medici e anestesisti italiani, si troveranno prestissimo nella stessa situazione dei loro colleghi elvetici, scegliere chi curare. Rischia di succedere quindi quello che è successo a marzo scorso. I medici daranno precedenza ai malati che in Terapia Intensiva “potrà ottenere un concreto e accettabile beneficio”. “la gravità del quadro clinico, lo stato funzionale pregresso, l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive, la conoscenza di espressioni di volontà precedenti”, I medici hanno chiarito che i pazienti che hanno meno possibilità di salvarsi non verranno abbandonati a se stesso, ... Leggi su baritalianews (Di domenica 1 novembre 2020) Sembra ormai che l’Italia stia giungendo a un punto di non ritorno. Ie anestesisti italiani, si troveranno prestissimo nella stessa situazione dei loro colleghi elvetici, scegliere chi curare. Rischia di succedere quindi quello che è successo a marzo scorso. Idarannoai malati che in“potrà ottenere un concreto e accettabile beneficio”. “la gravità del quadro clinico, lo stato funzionale pregresso, l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive, la conoscenza di espressioni di volontà precedenti”, Ihanno chiarito che i pazienti che hanno meno possibilità di salvarsi non verranno abbandonati a se stesso, ...

beppe_grillo : 'L'emergenza Covid sta mettendo in primo piano la necessità di ripensare il #welfare con strumenti unici e universa… - davidefaraone : Mentre l'Italia spera che nel 2021 ci sia il vaccino contro il Covid, lei spera che si vada alle elezioni. 8 itali… - marattin : Questo è l’andamento del nostro debito se, archiviata definitivamente l’emergenza Covid, tornassimo a crescere al t… - momasaniello : RT @momasaniello: LA MORTALITÀ per INFARTO é TRIPLICATA durante EMERGENZA #COVID - HornbeamJoe : RT @dantegiumanini: #Lamorgesedimettiti La polizia batte i pugni: ci mandano in strada contro i ribelli del virus per l'incapacità di ges… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, aiuti alle imprese il Resto del Carlino Nuovo Dpcm, Conte accelera. Ecco città e regioni a rischio lockdown

Sarebbe questa, a quanto s'apprende, una delle misure che si sta vagliando in queste ore e che le Regioni potrebbero mettere in campo nell'ambito degli interventi restrittivi per fronteggiare ...

Covid, lunghe file per i tamponi: focolaio in una casa di riposo

Lunghe file per i tamponi nel giorno in cui Caltagirone ha superato la soglia dei 100 contagi certificati. La ricostruzione delle catene di contagio e i test da effettuare sembrano essere ormai divenu ...

Sarebbe questa, a quanto s'apprende, una delle misure che si sta vagliando in queste ore e che le Regioni potrebbero mettere in campo nell'ambito degli interventi restrittivi per fronteggiare ...Lunghe file per i tamponi nel giorno in cui Caltagirone ha superato la soglia dei 100 contagi certificati. La ricostruzione delle catene di contagio e i test da effettuare sembrano essere ormai divenu ...