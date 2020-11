Dpcm, slitta la firma. Conte in difficoltà: troppi nodi da sciogliere (Di domenica 1 novembre 2020) Addio al Dpcm lunedì. Il nuovo decreto ministeriale varato da Giuseppe Conte slitta di un giorno, al 3 novembre. Il motivo? troppi nodi ancora aperti tra Stato e Regioni. Non solo, questa volta il premier si vuole assicurare il pieno svolgimento del dibattito in Parlamento. L'ipotesi del posticipo - spiega Repubblica.it - è stata ventilata durante la riunione di stasera a Palazzo Chigi con i capidelegazione del governo e i capigruppo della maggioranza. Dal vertice è emersa la posizione di Italia viva, espressa dalla ministra Teresa Bellanova, fautrice di misure differenziate sui territori e contraria alla chiusura dei negozi alle 18. Oltre a questo tra le altre limitazioni c'è il freno alla mobilità per gli over 70 e la riduzione dell'apertura dei centri ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Addio allunedì. Il nuovo decreto ministeriale varato da Giuseppedi un giorno, al 3 novembre. Il motivo?ancora aperti tra Stato e Regioni. Non solo, questa volta il premier si vuole assicurare il pieno svolgimento del dibattito in Parlamento. L'ipotesi del posticipo - spiega Repubblica.it - è stata ventilata durante la riunione di stasera a Palazzo Chigi con i capidelegazione del governo e i capigruppo della maggioranza. Dal vertice è emersa la posizione di Italia viva, espressa dalla ministra Teresa Bellanova, fautrice di misure differenziate sui territori e contraria alla chiusura dei negozi alle 18. Oltre a questo tra le altre limitazioni c'è il freno alla mobilità per gli over 70 e la riduzione dell'apertura dei centri ...

