Cristian Greco GD | “Subito MES e assegno universale per i figli”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ricorso al meccanismo europeo di stabilità (MES) eunico eper i figli”. E’ quanto propone, membro della direzione provinciale dei Giovani Democratici di Salerno.afferma: “È l’ora di decisioni rigorose ed urgenti per potenziare il nostro sistema ospedaliero e sanitario utilizzando finalmente le risorse del MES, per disporre senza lungaggini burocratiche dei sostegni economici indispensabili per un grande piano di investimenti per il sistema sanitario, oltre a rafforzare la rete di assistenza sanitaria territoriale, aumentando la capacità di presa in carico dei pazienti a domicilio o in strutture dedicate; mantenere alta la qualità della presa a carico dei ...