Coronavirus | rivolte contro il coprifuoco in Spagna | seconda notte di scontri e saccheggi | agenti feriti e decine di arresti VIDEO

SkyTG24 : Guerra (Oms): “Il lockdown provocherebbe rivolte armate. Evitiamolo” - SanTenChan : ?? Nuevo Podcast! 'La mia idea di democrazia e libertà di parola!' en @Spreaker #asma #bronchite #complottismo… - Mendes_sVoice : RT @sunvlouis: donna. Il governo sta chiedendo ai manifestanti di sospendere le proteste a causa del crescente numero di casi del coronavir… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rivolte

The Wam

Il mio pensiero in questo momento non è solo rivolto al rischio della pandemia – aggiunge ... Si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell’epidemia da Covid-19 sul ...La situazione relativa al Covid-19 in Campania sta causando molti decessi. Un episodio avvenuto a Salerno nelle ultime ore fa discutere ...