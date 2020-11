31enne stupra una donna fuori dal supermercato | i fatti

(Di domenica 1 novembre 2020) Gli offre un paninodalta. Il violentatore è stato tratto in arresto. Como,tadal: gli aveva offerto un panino su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : 31enne stupra

Liberoquotidiano.it

L'aggressore è un ex richiedente asilo di nazionalità nigeriana con a carico 4 provvedimenti di espulsione dall'Italia. Ha violentato la donna in strada ...Ceduto però il panino, la donna - che nel frattempo si era incamminata verso casa - è stata seguita e stuprata. Il nigeriano non ha fatto ... ha immediatamente chiamato la polizia. L'aggressore, ...