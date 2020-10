Verissimo | Silvia Toffanin si commuove in studio con Michelle Hunziker | “Ti sono veramente vicina…” Video

Leggi su tvblog

(Di sabato 31 ottobre 2020) La puntata odierna di, in onda su Canale 5, non poteva non essere particolarmente difficile ed emotivamente impegnativa per, reduce da un grave lutto, la morte della madre Gemma Parison., tra gli ospiti inper presentare la terza edizione di All Together Now, ha deciso di manifestare tutta la propria vicinanza all’amica e collega, durante l’intervista. Davanti alle parole della conduttrice e showgirl svizzera,si è comprensibilmente lasciata andare alla commozione. Collegandosi ad un servizio andato in onda poco prima, laha chiesto ada dove avesse origine il suo “caos ...