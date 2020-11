Sud Corea – 83 morti dopo il vaccino antinfluenzale Il governo nega ma fa partire un’indagine

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 31 ottobre 2020) Indel Sud 83 persone sono morteaver ricevuto il, una settimanache Seoul aveva dichiarato che avrebbe sondato il suo programma di vaccinazione di massa. Ilcontinua a insistere sul fatto che lenon sono collegate al. L’agenzia di salute pubblica del paese, la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), ha annunciato sabato che 83 persone in totale sono morteaver partecipato a un’iniziativa di vaccinazione gratuita inserita in un programma per contrastare potenziali complicazioni da Covid-19. La maggior parte delleha coinvolto anziani, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ...