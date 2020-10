Napoli-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Berardi, Caputo e Djuricic (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza in casa Sassuolo. In vista del match esterno contro il Napoli al San Paolo, l’allenatore De Zerbi ha diramato una lista dei convocati non esente da sorprese dell’ultim’ora. Magnanelli, Schiappacasse e il lungodegente Romagna sono gli indisponibili, così come Toljan e Haraslin (entrambi positivi al coronavirus). Mentre alla lista dei non convocati si aggiungono anche tre big: Berardi, Djuricic e Caputo. Recuperato invece Defrel. I convocati Portieri: Consigli, Pegolo, Turati, VitaleDifensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, RogerioCentrocampisti: Bourabia, Locatelli, Lopez, Obiang, Steau, TraoréAttaccanti: Boga, Defrel, Raspadori Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza in casa. In vista del match esterno contro ilal San Paolo, l’allenatore Deha diramato una lista deinon esente da sorprese dell’ultim’ora. Magnanelli, Schiappacasse e il lungodegente Romagna sono gli indisponibili, così come Toljan e Haraslin (entrambi positivi al coronavirus). Mentre alla lista dei nonsi aggiungono anche tre big:. Recuperato invece Defrel. IPortieri: Consigli, Pegolo, Turati, VitaleDifensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, RogerioCentrocampisti: Bourabia, Locatelli, Lopez, Obiang, Steau, TraoréAttaccanti: Boga, Defrel, Raspadori

