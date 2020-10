LIVE Francia-Irlanda 0-0, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: comincia la partita! (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ C’è la potenza nel calcio di Murray ma la palla finisce alla destra dei pali, si resta sullo 0-0. 5′ Punizione a centrocampo per l’Irlanda che decide di andare per i pali nonostante la lontananza di 57 metri. 3′ Grande equilibrio in questo avvio di partita, match sin da subito tiratissimo. 1′ PARTITI! comincia la sfida che deciderà il Sei Nazioni 2020. 21:02 Francia e Irlanda sono in campo per gli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 21:00 In ultima istanza l’Inghilterra si proclama campione in tutti gli altri casi: la Francia vince senza bonus, la Francia vince con bonus ma con meno di 32 punti di ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6′ C’è la potenza nel calcio di Murray ma la palla finisce alla destra dei pali, si resta sullo 0-0. 5′ Punizione a centrocampo per l’che decide di andare per i pali nonostante la lontananza di 57 metri. 3′ Grande equilibrio in questo avvio di partita, match sin da subito tiratissimo. 1′ PARTITI!la sfida che deciderà il Sei. 21:02sono in campo per gli inni nazionali, a brevissimo si. 21:00 In ultima istanza l’Inghilterra si proclama campione in tutti gli altri casi: lavince senza bonus, lavince con bonus ma con meno di 32 punti di ...

