Liti, divisioni, poltrone: la maggioranza traballa e il lockdown mette a dura prova il governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Oramai non è più una semplice evocazione, ma un' ipotesi sul tavolo, un nuovo lockdown che, oltre ad avere contraccolpi economici enormi, sarebbe di forte impatto anche sul piano poLitico. Con un governo sfiancato da quei palesi ritardi sul fronte della prevenzione che acuiscono le tensioni fra alleati verso la detonazione finale. I punti di frizione sono molteplici. Il prosieguo delle lezioni in presenza, su cui il ministro dell'Istruzione Azzolina sta facendo una battaglia, vede la netta contrarietà dei governatori Pd di Puglia e Campania Emiliano e De Luca. Quest'ultimo, peraltro, ha diretto su viale Trastevere uno dei suoi strali a portata di web: “Non si puo' ascoltare un ministro dell'Istruzione che continua a ripetere a pappagallo che dobbiamo tenere aperte le scuole. Ma cosa? Quando ci sono centinaia ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Oramai non è più una semplice evocazione, ma un' ipotesi sul tavolo, un nuovoche, oltre ad avere contraccolpi economici enormi, sarebbe di forte impatto anche sul piano poco. Con unsfiancato da quei palesi ritardi sul fronte della prevenzione che acuiscono le tensioni fra alleati verso la detonazione finale. I punti di frizione sono molteplici. Il prosieguo delle lezioni in presenza, su cui il ministro dell'Istruzione Azzolina sta facendo una battaglia, vede la netta contrarietà dei governatori Pd di Puglia e Campania Emiliano e De Luca. Quest'ultimo, peraltro, ha diretto su viale Trastevere uno dei suoi strali a portata di web: “Non si puo' ascoltare un ministro dell'Istruzione che continua a ripetere a pappagallo che dobbiamo tenere aperte le scuole. Ma cosa? Quando ci sono centinaia ...

zazoomblog : Liti divisioni poltrone: la maggioranza traballa e il lockdown mette a dura prova il governo - #divisioni… - bettyboop2427 : @adryh310 @carlottaacrea Con lei ci sarebbero ancora liti e divisioni, meglio che sia uscita - 80snobperrie : RT @ItsWendish: Dobbiamo riuscire a buttare fuori Lady Montecarlo perché adesso che non c'è più Matilde è lei che mette zizzania e crea div… - sdcsroberts : RT @ItsWendish: Dobbiamo riuscire a buttare fuori Lady Montecarlo perché adesso che non c'è più Matilde è lei che mette zizzania e crea div… - ItsWendish : Dobbiamo riuscire a buttare fuori Lady Montecarlo perché adesso che non c'è più Matilde è lei che mette zizzania e… -

Ultime Notizie dalla rete : Liti divisioni Il lockdown mette a dura prova il governo Conte: liti, divisioni, poltrone e la maggioranza traballa Il Tempo Il lockdown mette a dura prova il governo Conte: liti, divisioni, poltrone e la maggioranza traballa

Oramai non è più una semplice evocazione, ma un’ ipotesi sul tavolo, un nuovo lockdown che, oltre ad avere contraccolpi economici ...

Cunningham ritorna a Monument nel faro passione e liti upper class

Il faro è un setting romantico perfetto, ma è anche il luogo ideale per il lancio di piatti e utensili, abiti, scarpe e necessaire durante le furiose liti tra Iz e Ronnie, sì perché “Il mare ...

Oramai non è più una semplice evocazione, ma un’ ipotesi sul tavolo, un nuovo lockdown che, oltre ad avere contraccolpi economici ...Il faro è un setting romantico perfetto, ma è anche il luogo ideale per il lancio di piatti e utensili, abiti, scarpe e necessaire durante le furiose liti tra Iz e Ronnie, sì perché “Il mare ...