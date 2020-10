L'Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi (Di sabato 31 ottobre 2020) «Da martedì scatterà il secondo lockdown in tutta l’Austria e durerà fino al 30 novembre». Lo ha appena annunciato il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz a seguito della drammatica situazione dei... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 ottobre 2020) «Da martedì scatterà il secondoin tutta l’e durerà fino al 30 novembre». Lo ha appena annunciato il cancelliereco Sebastian Kurz a seguito della drammatica situazione dei...

TgLa7 : L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - rtl1025 : ?????? L'#Austria torna in #lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di rist… - lellinara : RT @rtl1025: ?????? L'#Austria torna in #lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e ho… - Bubu_Inter : RT @TgLa7: L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - CorriereQ : L’Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi -