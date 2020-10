Inter-Parma, Liverani: “C’è rammarico, speriamo questo periodo passi in fretta” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Visto il minuto dell’ultimo gol c’è rammarico. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con sacrificio e giocate di qualità. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state tantissime. speriamo che questo periodo passi in fretta e ci permetta di lavorare con serenità”. Lo ha detto Fabio Liverani, tecnico del Parma, dopo il pareggio contro l’Inter. “Con la fisicità di Lukaku per noi sarebbe stato più complicato – continua l’allenatore dei crociati a Sky Sport – Con un tampone può cambiare tutto da un giorno all’altro purtroppo. Il gruppo si sta applicando al massimo, ma per giocare in un certo modo serve continuità. La ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Visto il minuto dell’ultimo gol c’è. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con sacrificio e giocate di qualità. Le difficoltà inmese e mezzo sono state tantissime.chein fretta e ci permetta di lavorare con serenità”. Lo ha detto Fabio, tecnico del, dopo il pareggio contro l’. “Con la fisicità di Lukaku per noi sarebbe stato più complicato – continua l’allenatore dei crociati a Sky Sport – Con un tampone può cambiare tutto da un giorno all’altro purtroppo. Il gruppo si sta applicando al massimo, ma per giocare in un certo modo serve continuità. La ...

