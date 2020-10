In Suburra 3 Aureliano e Spadino come Jack e Rose in Titanic, Alessandro Borghi: “È una grande storia d’amore” (Di sabato 31 ottobre 2020) La video intervista ad Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro, protagonisti di Suburra 3, ultima e conclusiva stagione della serie originale Netflix. Il momento tanto atteso è arrivato: Suburra 3 è disponibile dal 30 ottobre su Netflix, con gli ultimi sei episodi. Prima serie originale italiana prodotta dal colosso dello streaming, Suburra è sempre stata presentata come un prequel dell'omonimo film di Stefano Sollima, uscito nel 2015. Protagonisti Aureliano e Spadino, interpretati da Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, che nel 2017 hanno ripreso i rispettivi ruoli già affrontati sul grande schermo. Fin dal primo episodio della serie è stato evidente che il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) La video intervista ad, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro, protagonisti di3, ultima e conclusiva stagione della serie originale Netflix. Il momento tanto atteso è arrivato:3 è disponibile dal 30 ottobre su Netflix, con gli ultimi sei episodi. Prima serie originale italiana prodotta dal colosso dello streaming,è sempre stata presentataun prequel dell'omonimo film di Stefano Sollima, uscito nel 2015. Protagonisti, interpretati dae Giacomo Ferrara, che nel 2017 hanno ripreso i rispettivi ruoli già affrontati sulschermo. Fin dal primo episodio della serie è stato evidente che il ...

