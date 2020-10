GF Vip 5, Luca Onestini umilia ancora Guenda Goria: “Sensuale lei? È un ossimoro” (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, il televoto ha eliminato Guenda Goria. Tra i soddisfatti di questo risultato c’è Luca Onestini che già qualche giorno fa aveva attaccato duramente la figlia d’arte. Adesso, invece, si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni riguardo alla sua sensualità. L’ex tronista, nonché gieffino, ci è andato giù pesante con le parole a tal punto di dividere l’opinione pubblica che si chiede da dove deriva questa sorta di accanimento. Luca Onestini ancora contro Guenda Goria Con grande sorpresa, Guenda Goria è stata eliminata dalla quinta edizione del Grande Fratello ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, il televoto ha eliminato. Tra i soddisfatti di questo risultato c’èche già qualche giorno fa aveva attaccato duramente la figlia d’arte. Adesso, invece, si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni riguardo alla sua sensualità. L’ex tronista, nonché gieffino, ci è andato giù pesante con le parole a tal punto di dividere l’opinione pubblica che si chiede da dove deriva questa sorta di accanimento.controCon grande sorpresa,è stata eliminata dalla quinta edizione del Grande Fratello ...

marigio7 : @Luca_zone Non parla del suo lavoro perché non ha niente di Vip Quindi si attacca alla sottana della Mi$$ per conv… - Luca_zone : RT @tvblogit: Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio, polemiche per le dichiarazioni sul COVID-19: “I tamponi non sono attendibili…” (Video) h… - Luca_zone : RT @Saverio_94: Oppini sicuro di non averlo mai detto? ?? #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Luca Onestini “demolisce” (ancora) Guenda Goria e arriva pure la frecciatina di Ivana Mrazova - #Onestini #… - blogtivvu : #GFVip, Luca Onestini “demolisce” (ancora) Guenda Goria e arriva pure la frecciatina di Ivana Mrazova -