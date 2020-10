Fabio Aru: “Mi fanno male le critiche. Ho fatto degli errori. Il futuro? Riparto, non posso dire dove vado” (Di domenica 1 novembre 2020) Fabio Aru ha parlato a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. Il Cavaliere dei Quattro Mori si era ritirato durante le prime battute del Tour de France e poi non era stato selezionato per partecipare alla Vuelta di Spagna, finendo così anzitempo la stagione. Il nome del sardo è sulla bocca di tutti gli appassionati di ciclismo nelle ultime settimane, si è parlato tantissimo del suo futuro e di dove potrebbe correre nel 2021. Non dovrebbe rinnovare il contratto con la UAE Emirates, ci sono state diverse indiscrezioni (l’ultima riguarda la possibile proposta della Gazprom) ma non c’è niente di ufficiale. Il ciclista si è confidato nella diretta Instagram con l’ex professionista Lello Ferrara e ha spiegato il motivo delle sue mancate dichiarazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)Aru ha parlato a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. Il Cavaliere dei Quattro Mori si era ritirato durante le prime battute del Tour de France e poi non era stato selezionato per partecipare alla Vuelta di Spagna, finendo così anzitempo la stagione. Il nome del sardo è sulla bocca di tutti gli appassionati di ciclismo nelle ultime settimane, si è parlato tantissimo del suoe dipotrebbe correre nel 2021. Non dovrebbe rinnovare il contratto con la UAE Emirates, ci sono state diverse indiscrezioni (l’ultima riguarda la possibile proposta della Gazprom) ma non c’è niente di ufficiale. Il ciclista si è confidato nellatta Instagram con l’ex professionista Lello Ferrara e ha spiegato il motivo delle sue mancate dichiarazioni ...

