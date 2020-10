Bitonto | 21enne senza parenti dimenticato all’obitorio | oggi Joseph avrà degna sepoltura

Leggi su urbanpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Su “Repubblica” una storia densa di commozione, un racconto che per certi versi richiama l’Antigone di Sofocle, dove dominante è il tema del diritto di morte e. Non poteva e non doveva restare anonimo il corpo diOfori, ventunenne annegato l’8 agosto 2019 nelle acque di Pane e Pomodoro, a Bari, mentre faceva il bagno con alcuni amici. Non era giusto che il suo cadavere restasse esposto al gelo di una cella frigorifera dell’obitorio dell’ospedale. leggi anche l’articolo —> Latina, 12enne violentata a turno da tre uomini: l’incubo durato tutto il lockdownall’obitorio:avrà finalmente...