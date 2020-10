Al Grande Fratello Vip 2020 salva Elisabetta Gregoraci, fuori Guenda Goria: è guerra sui social (Di sabato 31 ottobre 2020) Una puntata che rimarrà nella storia quella del Grande Fratello Vip 2020 di ieri sera. Elisabetta Gregoraci è arrivata ad un passo dall’eliminazione la volta scorsa, salvo poi rientrare in casa salvata dalla produzione, e ieri sera? Di nuovo. La calabrese è riuscita a cavarsela ed è stata Guenda Goria a farne le spese. Il pubblico però non ci sta e annuncia che boicotterà il programma e che nessuno voterà più visto che tutto è truccato: come è stato possibile che l’amata figlia di Maria Teresa Ruta sia uscita al posto di Elisabetta Gregoraci? Tutti se lo chiedono e sotto il post pubblicato sui social indicando proprio ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Una puntata che rimarrà nella storia quella delVipdi ieri sera.è arrivata ad un passo dall’eliminazione la volta scorsa, salvo poi rientrare in casata dalla produzione, e ieri sera? Di nuovo. La calabrese è riuscita a cavarsela ed è stataa farne le spese. Il pubblico però non ci sta e annuncia che boicotterà il programma e che nessuno voterà più visto che tutto è truccato: come è stato possibile che l’amata figlia di Maria Teresa Ruta sia uscita al posto di? Tutti se lo chiedono e sotto il post pubblicato suiindicando proprio ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - amartitroppo : RT @aidalaverdadera: GUENDA NON È MICA UN CASO CHE TI CHIAMI COME LA TAVASSI SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI TU #GFVIP - Aurorasmile13 : Non io che mi sono addormentata con in tv il live del grande fratello e alle 6 mi ha svegliato il tgcom a palla che… -