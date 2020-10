Veneto, in 24 ore 3mila positivi. Zaia: «Apriamo 10 Covid Hub. Non ci sono alternative» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Dieci Covid Center sono in arrivo in Veneto. Ad annunciarlo è lo stesso governatore, Luca Zaia. «Non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri», dice il presidente della Regione. Già, perché quella dei nuovi casi di Coronavirus nella regione è «una crescita esponenziale». «Ci sono 3mila positivi in più», dice Zaia. «Abbiamo una crescita esponenziale, che è giustificata non solo dall’infezione presente, però è vero che l’alta quota di positivi che intercettiamo è in una fase di test importante, sui 30mila tamponi al ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)DieciCenterin arrivo in. Ad annunciarlo è lo stesso governatore, Luca. «Non ci, ci stiamo arrivando con i numeri», dice il presidente della Regione. Già, perché quella dei nuovi casi di Coronavirus nella regione è «una crescita esponenziale». «Ciin più», dice. «Abbiamo una crescita esponenziale, che è giustificata non solo dall’infezione presente, però è vero che l’alta quota diche intercettiamo è in una fase di test importante, sui 30mila tamponi al ...

fattoquotidiano : Il Veneto punta ad avere un laboratorio tamponi aperto 24 ore su 24 per ogni distretto sanitario: “Così orari più e… - CorriereQ : Covid, +3.012 contagi in Veneto in 24 ore - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Più di 3000 contagi in 24 ore: nuovo record. 17 morti e 38 nuovi ricoverati - TelevideoRai101 : Covid,in Veneto 3.012 contagi in 24 ore - Tg1Raiofficial : L'andamento dell'epidemia in #Italia. Quasi 27 mila casi in 24 ore e oltre 200 mila tamponi processati. E - primi… -