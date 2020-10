Un nuovo algoritmo per identificare i pazienti a più alto rischio Covid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si apre uno scenario interessante: pubblicato sull'"American Journal of Cardiology" uno studio italiano coordinato dal professor Alberto Palazzuoli, responsabile dell'Uosa Malattie Cardiovascolari del ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si apre uno scenario interessante: pubblicato sull'"American Journal of Cardiology" uno studio italiano coordinato dal professor Alberto Palazzuoli, responsabile dell'Uosa Malattie Cardiovascolari del ...

unisiena : RT @AouSenese: #COVID e rischio #mortalità: da #Siena nuovo #algoritmo per identificare #pazienti a #rischio + elevato. Notizia pubblicata… - AndreaMarroni : RT @SIENANEWS: o studio è stato pubblicato sull’autorevole rivista American Journal of Cardiology. All'interno la video intervista al profe… - ARSToscana : RT @AouSenese: #COVID e rischio #mortalità: da #Siena nuovo #algoritmo per identificare #pazienti a #rischio + elevato. Notizia pubblicata… - CostanzaBattis1 : RT @AouSenese: #COVID e rischio #mortalità: da #Siena nuovo #algoritmo per identificare #pazienti a #rischio + elevato. Notizia pubblicata… - SIENANEWS : o studio è stato pubblicato sull’autorevole rivista American Journal of Cardiology. All'interno la video intervista… -