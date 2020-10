Traffico Roma del 30-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per un incidente avvenuto in via della Casetta Mattei all’altezza di Vicolo del Conte direzione via Portuense su via Appia Nuova Silvia lento nel tratto compreso tra via Annia Regilla Quarto Miglio direzione Raccordo Anulare e su quest’ultimo brevi rallentamenti perin carreggiata esterna dallo svincolo di Cristoforo Colombo fino alla possibili disagi per una manifestazione dalle 16 alle 19 davanti al Ministero dello Sviluppo Economico di via Molise trasporto pubblico sulla metro C per lavori in servizio termina l’anticipo ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni servizio poi prosegue con i bus dei miei MCM C3 per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sitopunto luceverde.it la ...