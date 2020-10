Sonego in semifinale all’Atp 500 di Vienna 2020: data, orario e avversario (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzo Sonego ha sconfitto in due rapidi parziali Novak Djokovic (6-1, 6-2), aggiudicandosi di diritto l’accesso alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna 2020. L’exploit straordinario dell’atleta azzurro ha comportato un traguardo eccezionale, raggiunto grazie alla straordinaria continuità da fondocampo e a una resa al servizio straripante. Sonego figurerà in semifinale contro il vincente del confronto tra Grigor Dimitrov e Daniel Evans, entrambi esponenti del rovescio a una mano e avversari particolarmente ostici sul veloce. Il match andrà in scena sabato 31 ottobre, con orario da definire ufficialmente: diretta televisiva garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito e sulla pagina ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzoha sconfitto in due rapidi parziali Novak Djokovic (6-1, 6-2), aggiudicandosi di diritto l’accesso alle semifinali dell’Atp 500 di. L’exploit straordinario dell’atleta azzurro ha comportato un traguardo eccezionale, raggiunto grazie alla straordinaria continuità da fondocampo e a una resa al servizio straripante.figurerà incontro il vincente del confronto tra Grigor Dimitrov e Daniel Evans, entrambi esponenti del rovescio a una mano e avversari particolarmente ostici sul veloce. Il match andrà in scena sabato 31 ottobre, conda definire ufficialmente: diretta televisiva garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito e sulla pagina ...

