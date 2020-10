Russell e Latifi: line-up Williams 2021 confermata (Di venerdì 30 ottobre 2020) George Russell e Nicholas Latifi rinnovano in Williams per il 2021 – PhotoCredit: formula1.comGeorge Russell e Nicholas Latifi confermano la line-up Williams per il 2021, smentendo le voci che giravano in questi giorni riguardo il futuro a rischio del pilota inglese. Senza un annuncio ufficiale della squadra è lo stesso Russell a confermare il suo posto nel team durante la conferenza stampa. Al sicuro i due piloti Williams, ma nel frattempo c’è chi resterà senza sedile, chi è in cerca di contratto e chi sa di non essere al sicuro nella sua posizione per il prossimo anno. Russell e Latifi – in Williams per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Georgee Nicholasrinnovano inper il– PhotoCredit: formula1.comGeorgee Nicholasconfermano la-upper il, smentendo le voci che giravano in questi giorni riguardo il futuro a rischio del pilota inglese. Senza un annuncio ufficiale della squadra è lo stessoa confermare il suo posto nel team durante la conferenza stampa. Al sicuro i due piloti, ma nel frattempo c’è chi resterà senza sedile, chi è in cerca di contratto e chi sa di non essere al sicuro nella sua posizione per il prossimo anno.– inper ...

SkySportF1 : F1, la Williams conferma Russell e Latifi per il Mondiale 2021 nella conferenza a Imola #SkyMotori #F1 #Formula1 - UgoBaroni : RT @SkySportF1: F1, la Williams conferma Russell e Latifi per il Mondiale 2021 nella conferenza a Imola #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t… - TweetByWire : Sospiro di sollievo: Williams ha confermato George Russell e Latifi per il 2021! Questo potrebbe significare che p… - SkySport : RT @SkySportF1: F1, la Williams conferma Russell e Latifi per il Mondiale 2021 nella conferenza a Imola #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t… - quaranta_vito : RT @AleRanaF1: Giornata di conferme: per Williams Russell e Latifi nel 2021 #f1 #skymotori #EmiliaRomagnaGP #FunoAt -