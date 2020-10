Papa all' Adnkronos | Castagnetti | ' Francesco apre suo cuore | sereno e sofferente' ** 2

(Di venerdì 30 ottobre 2020) () - "Ma nell'intervista -dice ancora- il Papa non nasconde le sofferenze. Le accetta ma gli pesano. È giusto che lo dica. Anche perché chi, uomo di Chiesa, vuole continuare a procurargliene se ne assuma la responsabilità fino in fondo. Si può criticare il Papa (anche se fino a pochi anni fa c'era più prudenza e rispetto) ma ci sono tanti modi di farlo. Chi sceglie il modo più doloroso evidentemente lo fa perché vuole far soffrire". "Nel complesso è una intervista importante perché conferma l'immagine di un Papa tutt'altro che 'stanco' o 'dubitoso' sulla giustezza della linea di santificazione della Chiesa che sta perseguendo".

Adnkronos : ++ESCLUSIVA++ #PapaFrancesco all'#AdnKronos: 'Covid, corruzione, Benedetto...' - Avvenire_Nei : Papa Francesco questa mattina ha incontrato i familiari dei pescatori di Mazara del Vallo che il 1° settembre sono… - vaticannews_it : #28ottobre #PapaFrancesco all' #UdienzaGenerale , sulla prima #preghiera di Gesù nel giorno del suo battesimo, ha a… - TV7Benevento : Papa all'Adnkronos: Di Pietro, 'su corruzione Francesco vuole trasparenza ma c'è chi resiste' (3)... - TV7Benevento : Papa all'Adnkronos: Di Pietro, 'su corruzione Francesco vuole trasparenza ma c'è chi resiste' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Papa all

La Messa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Comunità Papa Giovanni XXIII e della Diocesi di Rimini. «Da quella parrocchia di periferia don Oreste partiva all’alba per ...Per il suo 40/o compleanno Kim Kardashian ha ricevuto in dono, tra gli altri, un ologramma del padre morto. (ANSA) ...