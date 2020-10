Maradona 60, gli auguri di Mbappè: “A Napoli è venerato come un Dio. E’ fantastico” (Di sabato 31 ottobre 2020) Ad aggiungersi agli auguri a Maradona per i suoi 60 anni, nello speciale di France Football anche Mbappè, stella della Francia e del PSG. Queste le sue parole: “Nel 1990, nel 2020 o nel 2050, Mardona resterà un marchio indelebile. L’impronta dei più grandi attraversa ogni epoca. Per i migliori parliamo di una o due generazioni, ma Maradona e qualcun altro rimarranno nella storia del calcio perché hanno lasciato delle tracce nel gioco e nella mente delle persone. Ricordo la nostra trasferta a Napoli: laggiù c’erano ritratti di lui dappertutto, come nemmeno si fa con l’emiro in Qatar. Mi è sembrato folle. Anche per i giovani come me, Maradona è un riferimento: potrebbe essere perché è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Ad aggiungersi agliper i suoi 60 anni, nello speciale di France Football anche Mbappè, stella della Francia e del PSG. Queste le sue parole: “Nel 1990, nel 2020 o nel 2050, Mardona resterà un marchio indelebile. L’impronta dei più grandi attraversa ogni epoca. Per i migliori parliamo di una o due generazioni, mae qualcun altro rimarranno nella storia del calcio perché hanno lasciato delle tracce nel gioco e nella mente delle persone. Ricordo la nostra trasferta a: laggiù c’erano ritratti di lui dappertutto,nemmeno si fa con l’emiro in Qatar. Mi è sembrato folle. Anche per i giovanime,è un riferimento: potrebbe essere perché è ...

