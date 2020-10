Le posture comiche di due giraffe prima di iniziare un combattimento VIDEO

Leggi su virali.video

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ci sono storie eche riescono a prenderci al cuore, come quella che riguarda duedel Parco Nazionale dello Zambesi in Zimbabwe. Un fotografo della zona è riuscito a riprendere con la sua macchina fotografica il momento in cui le duehanno cominciato a intrecciarsi, per così dire. Un momento cruciale, che, come forse non tutti sanno, anticipa un momento di scontro e di lotta fra le due. A un certo punto, una delle due ha messo il collo sotto la gamba della rivale, proprio a indicare il momento di conflitto. Ovviamente ile le foto del momento sono diventate subito virale su ogni tipo di social, in tutto il mondo, animalisti e non hanno apprezzato il momento. Il filmato è stato postato sull’account di facebook ALERT, una onlus che si propone proprio di preservare ...