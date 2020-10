Inter, Conte: “Lukaku e Sanchez out contro Parma. Torti arbitrali? Deve parlare la società” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parla Antonio Conte alla vigilia della sfida della sua Inter contro il Parma. Il tecnico ha presentato la partita contro i ducali alla vigilia. Tra assenze importanti e voglia di fare bene, il mister ha commentato il momento dei suoi anche in vista della gara di Champions League contro il Real Madrid.Inter-Parma, parla Contecaption id="attachment 1041799" align="alignnone" width="632" Conte, getty/captionParte subito carico Conte rispondendo ai presunti Torti subiti dalla squadra nerazzurra: "Errori arbitrali nei confronti dell'Inter? Non va bene che sia sempre l'allenatore ad esporsi, ma da questo punto di vista siamo concentrati sul calcio. Sia io che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parla Antonioalla vigilia della sfida della suail. Il tecnico ha presentato la partitai ducali alla vigilia. Tra assenze importanti e voglia di fare bene, il mister ha commentato il momento dei suoi anche in vista della gara di Champions Leagueil Real Madrid., parlacaption id="attachment 1041799" align="alignnone" width="632", getty/captionParte subito caricorispondendo ai presuntisubiti dalla squadra nerazzurra: "Errorinei confronti dell'? Non va bene che sia sempre l'allenatore ad esporsi, ma da questo punto di vista siamo concentrati sul calcio. Sia io che ...

