Hyundai i30 - Una settimana con la 1 0 N-Line Day 5

Il Diario di bordo di questa settimana ha come protagonista la Hyundai i30 1.0 120 CV N-Line equipaggiata con un tre cilindri bialbero mild hybrid 48V tutto d'alluminio, dotato di turbocompressore, iniezione diretta e variatore di fase. Quest'unità a benzina sviluppa 120 CV e 172 Nm di coppia tra 1.500 e 4.000 giri/min. Stando ai dati dichiarati dalla Casa, in questa configurazione la i30 è in grado di raggiungere i 196 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi. Il cambio è un manuale a sei rapporti. Interessanti i consumi: il combinato nel ciclo Wltp registra 5,2-6 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 120-137 g/km. Lunga 4,34 metri e larga 1,79 metri, la cinque porte ha un passo di 2,65 metri e pesa in ordine di marcia 1.384 kg.

