Gerry Scotti commosso: “Come si fa a non piangere sentendo queste storie di vita?” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi vuol Essere Milionario va in onda grazie alle puntate registrate (Gerry Scotti, risultato positivo al covid, ha detto di stare bene ma di essere a casa sotto controllo medico, ndr) e regala sempre emozioni al pubblico di Canale5. Sarà che Gerry è davvero un po’ lo “zio” di tutti e non ha paura di commuoversi anzi, lascia trasparire le sue emozioni come è giusto, avvicinandosi sempre di più allo spettatore. Ecco che allora quando il campione Valerio Librandi gli ha raccontato una storia capitata proprio poco prima della partecipazione al quiz, Gerry non ha trattenuto le lacrime. Librandi è stato contattato dalla redazione il giorno prima che la madre morisse a causa di cancro ma la donna ha fatto in tempo a fare il gesto della vittoria con la mano, rivolto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi vuol Essere Milionario va in onda grazie alle puntate registrate (, risultato positivo al covid, ha detto di stare bene ma di essere a casa sotto controllo medico, ndr) e regala sempre emozioni al pubblico di Canale5. Sarà cheè davvero un po’ lo “zio” di tutti e non ha paura di commuoversi anzi, lascia trasparire le sue emozioni come è giusto, avvicinandosi sempre di più allo spettatore. Ecco che allora quando il campione Valerio Librandi gli ha raccontato una storia capitata proprio poco prima della partecipazione al quiz,non ha trattenuto le lacrime. Librandi è stato contattato dalla redazione il giorno prima che la madre morisse a causa di cancro ma la donna ha fatto in tempo a fare il gesto della vittoria con la mano, rivolto al ...

trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - Agenzia_Ansa : Gerry Scotti: 'Sono positivo al #Covid-19. Volevo essere io a dirvelo. Sono a casa, sotto controllo medico' #ANSA - Corriere : Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a casa sotto controllo medico» - FQMagazineit : Gerry Scotti commosso: “Come si fa a non piangere sentendo queste storie di vita?” - clikservernet : Gerry Scotti commosso: “Come si fa a non piangere sentendo queste storie di vita?” -